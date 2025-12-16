Anzeige
PR Newswire
16.12.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 16

[16.12.25]

TABULA ICAV

15.12.25 LU2941599081 27,516,958.00 EUR 15,000.0000 282,524,887.43 10.2673
15.12.25 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,549,948.98 10.4175
15.12.25 LU2941599834 974,532.00 GBP 0 9,892,906.35 10.1514
15.12.25 LU2994520851 14,122,568.00 USD 0 146,666,585.51 10.3853
15.12.25 LU2994520935 1,253,123.00 USD 0 12,592,072.24 10.0486
15.12.25 LU2994521073 155,982.00 USD 0 1,595,951.17 10.2316
15.12.25 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 324,216.75 9.9833
15.12.25 LU2941599164 87,824.00 EUR 0 878,906.41 10.0076
15.12.25 LU2941599594 20,000.00 CHF 0 200,308.72 10.0154
15.12.25 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 461,326.41 200.5767

