Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 16
[16.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2941599081
|27,516,958.00
|EUR
|15,000.0000
|282,524,887.43
|10.2673
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,549,948.98
|10.4175
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,892,906.35
|10.1514
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2994520851
|14,122,568.00
|USD
|0
|146,666,585.51
|10.3853
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2994520935
|1,253,123.00
|USD
|0
|12,592,072.24
|10.0486
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2994521073
|155,982.00
|USD
|0
|1,595,951.17
|10.2316
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|324,216.75
|9.9833
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2941599164
|87,824.00
|EUR
|0
|878,906.41
|10.0076
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,308.72
|10.0154
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|461,326.41
|200.5767
