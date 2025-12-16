- Die von La Nostra Famiglia geförderte Studie beleuchtet wichtige Gehirnprozesse, die die Auswirkungen von Omega-3-Fettsäuren auf die Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeit vermitteln

- Weitere Forschungen zu den biologischen Mechanismen, die die Auswirkungen von Omega-3-LCPUFAs auf neurokognitive Strukturen und Funktionen erklären, sind erforderlich, um neue Wege für die Behandlung von Lernstörungen zu erschließen

SFI Health EMEA, die regionale Niederlassung von SFI Health, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, gibt mit Stolz die Veröffentlichung der Ergebnisse einer neuen Studie in Biomedicine bekannt, die vom italienischen Forschungsinstitut "IRCCS Eugenio Medea" der Vereinigung "La Nostra Famiglia" durchgeführt wurde und den Zusammenhang zwischen langkettigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCPUFA) und Lese- und Schreibfähigkeiten untersucht.

Italian Research Institute "IRCCS Eugenio Medea" of "La Nostra Famiglia".

Diese von Forschern initiierte Studie ist Teil eines laufenden Projekts, das die Wirksamkeit einer Supplementierung mit Omega-3- und Omega-6-LCPUFA zur Verbesserung der Wirkung neuropsychologischer Behandlungen bei Kindern mit diagnostizierter Entwicklungsdyslexie (DD) untersucht.

LCPUFAs der Omega-3-Gruppe, wie EPA und DHA, spielen eine wesentliche Rolle bei der Mikrogliaaktivität, der Regulation von Neuroinflammation und der synaptischen Plastizität Prozesse, die für die Gesundheit des Gehirns und das Lernen entscheidend sind. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit Dyslexie tendenziell einen niedrigeren Gehalt dieser Fettsäuren im Blut aufweisen, und dieser Mangel wurde mit einer langsameren und weniger genauen Lese- und Schreibleistung in Verbindung gebracht.

Die neue Studie hatte zum Ziel, zu ermitteln, welche neurokognitiven Systeme die Beziehung zwischen Omega-3-LCPUFA-Spiegeln und Lese- und Schreibfähigkeiten bei Kindern im schulpflichtigen Alter vermitteln.

Vierundsiebzig Kinder mit Lese- und Schreibfähigkeiten, die von normal bis unterdurchschnittlich (DD) reichten, nahmen an einer umfassenden neuropsychologischen Untersuchung teil. Die Aufgaben bewerteten das Lesen und Schreiben, die auditive und visuelle Verarbeitung (einschließlich Messungen im Zusammenhang mit der magnozellulären Funktion), das phonologische Bewusstsein, die Aufmerksamkeit und die exekutiven Funktionen.

Die Forscher extrahierten drei wichtige neuropsychologische Faktoren auditive phonologische (AP), visuell-perzeptuelle (VP) und visuell-aufmerksamkeitsbezogene (VA) Verarbeitung und testeten deren vermittelnde Rolle zwischen Omega-3-LCPUFA-Spiegeln und Lese- und Schreibfähigkeiten mithilfe von Mediationsanalysen mit generalisierten linearen Modellen. Auch Wechselwirkungen mit anderen mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFAs) wurden untersucht.

Die Studie ergab, dass die Omega-3-LCPUFA-Spiegel, insbesondere EPA und DHA, signifikant mit den Lese- und Schreibfähigkeiten der Kinder sowie mit den drei identifizierten kognitiven Faktoren korrelierten.

Die auditive phonologische Verarbeitung erwies sich als signifikanter Mediator für die Auswirkungen von PUFAs insbesondere EPA auf die Lese- und Schreibfähigkeit.

erwies sich als signifikanter Mediator für die Auswirkungen von PUFAs insbesondere EPA auf die Lese- und Schreibfähigkeit. DHA und das AA/ALA-Verhältnis (das Gleichgewicht zwischen Arachidonsäure und Alpha-Linolensäure) hatten einen signifikanten Einfluss auf die Stärke und Richtung einiger dieser Zusammenhänge.

Dr. Maria Luisa Lorusso, Kinderneuropsychologin und leitende Forscherin in der Abteilung für Kinderpsychopathologie am Wissenschaftlichen Institut IRCSS E. Medea und verantwortlich für die Studie, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diese Ergebnisse zu veröffentlichen, die neue Einblicke in den Einfluss von Omega-3-Fettsäuren auf die Lese- und Schreibentwicklung durch ihre Wirkung auf bestimmte neurokognitive Prozesse, insbesondere auditive phonologische Mechanismen, liefern. Wir sind SFI Health für die Unterstützung dieser Studie dankbar, die auch die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen verschiedenen PUFAs für die Bestimmung der kognitiven Gesamtvorteile unterstreicht."

Matthew Brabazon Geschäftsführer bei SFI Health EMEA, fügte hinzu: "Als Unternehmen, das Forschung als grundlegenden Pfeiler seiner Mission betrachtet, wissenschaftlich fundierte natürliche Gesundheitsprodukte anzubieten, sind wir sehr stolz auf diese Leistung. SFI Health hat eine lange Tradition strategischer Partnerschaften mit führenden Universitäten und Forschern auf der ganzen Welt, die alle das gemeinsame Ziel verfolgen, Fachwissen und Fähigkeiten zu bündeln, um das Potenzial natürlicher Inhaltsstoffe für die menschliche Gesundheit zu erschließen."

Obwohl weitere Untersuchungen erforderlich sind, um zu bestätigen, ob eine erhöhte Omega-3-Zufuhr direkt die Lese- und Schreibfähigkeiten verbessern kann, liefert diese Studie eine wertvolle Grundlage für zukünftige Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Ernährung, Gehirnfunktion und Lernen.

Link zur Veröffentlichung: https://www.mdpi.com/2227-9059/13/10/2517#.

Über SFI Health

SFI Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, das sich auf die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung klinisch erforschter Produkte in den Bereichen Mikrobiom, Kognition und Wohlbefinden spezialisiert hat.

Geleitet von der Überzeugung, dass natürliche Produkte Heilpotenzial haben, kombiniert SFI Health einen rigorosen pharmazeutischen Ansatz mit den Vorteilen natürlich gewonnener Lösungen.

Ein umfangreiches Netzwerk vertrauenswürdiger Geschäftspartner ermöglicht es dem Unternehmen mit Hauptsitz in Australien, seine eigenen Marken zu vermarkten und Verbraucher in über 50 Ländern zu erreichen. Die EMEA-Regionalniederlassung von SFI Health in Lugano, Schweiz, verwaltet die geschäftlichen Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

SFI Health hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Vertrauen in natürliche Gesundheitsprodukte zu stärken, indem es Verbrauchern, Fachleuten im Gesundheitswesen und Partnern weltweit modernste Forschungsergebnisse, technisches Fachwissen und umfassende Vertriebs- und Marketingressourcen zur Verfügung stellt.

Weitere Informationen finden Sie unter sfihealth.com oder folgen Sie SFI Health auf LinkedIn.

Über IRCCS Medea von La Nostra Famiglia

Seit 1985 widmet sich das wissenschaftliche Institut IRCCS Eugenio Medea La Nostra Famiglia der Forschung, Behandlung und Rehabilitation im Bereich neurologischer und neuropsychiatrischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Es ist in Bosisio Parini (Lecco), Conegliano (Treviso) und Pasian di Prato (Udine) tätig.

Die Mission des Instituts besteht darin, enge Verbindungen zwischen wissenschaftlicher Forschung, klinischer Versorgung und technologischer Innovation aufzubauen immer "auf der Seite der Kinder" -, um ihre Würde zu schützen und die Lebensqualität seiner jungen Patienten zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter emedea.it oder folgen Sie uns auf Facebook emedea.lanostrafamiglia, Instagram emedea_lanostrafamiglia, Linkedin associazione-la-nostra-famiglia

