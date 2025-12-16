DJ Nordex bekommt Großauftrag für 24 Turbinen aus Kanada
DOW JONES--Nordex wird für eine Windfarm in der südostkanadischen Provinz New Brunswick insgesamt 34 Turbinen mit 200 Megawatt Gesamtleistung liefern und diese anschließend für die Dauer von 30 Jahren warten. Die Windkraftanlagen seien für kalte Klimazonen ausgelegt und würden ab Mitte 2027 ausgeliefert, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Der Auftraggeber wurde nicht genannt.
December 16, 2025 01:48 ET (06:48 GMT)
