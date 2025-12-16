DOW JONES--Nordex wird für eine Windfarm in der südostkanadischen Provinz New Brunswick insgesamt 34 Turbinen mit 200 Megawatt Gesamtleistung liefern und diese anschließend für die Dauer von 30 Jahren warten. Die Windkraftanlagen seien für kalte Klimazonen ausgelegt und würden ab Mitte 2027 ausgeliefert, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Der Auftraggeber wurde nicht genannt.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.