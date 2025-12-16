© Foto: Daniel Mears - Detroit NewsRekordabschreibungen, gekappte Elektro-Pläne und ein radikaler Strategiewechsel: Ford zieht die Notbremse. Fast 20 Milliarden US-Dollar an Wertberichtigungen zeigen, wie teuer der Rückzug vom teuren Elektro-Kurs wird.Ford steht vor einer der größten Abschreibungen seiner Unternehmensgeschichte. Der US-Autobauer kündigte Sonderbelastungen von rund 19,5 Milliarden US-Dollar an, ausgelöst durch eine tiefgreifende Neuausrichtung seiner Geschäftsstrategie und den massiven Rückzug aus verlustreichen Elektro-Investitionen. Der Großteil der Belastungen soll bereits im vierten Quartal verbucht werden, weitere Posten folgen bis 2027. Rund 5,5 Milliarden US-Dollar davon betreffen tatsächliche …Den vollständigen Artikel lesen
