Rekordabschreibungen, gekappte Elektro-Pläne und ein radikaler Strategiewechsel: Ford zieht die Notbremse. Fast 20 Milliarden US-Dollar an Wertberichtigungen zeigen, wie teuer der Rückzug vom teuren Elektro-Kurs wird.Ford steht vor einer der größten Abschreibungen seiner Unternehmensgeschichte. Der US-Autobauer kündigte Sonderbelastungen von rund 19,5 Milliarden US-Dollar an, ausgelöst durch eine tiefgreifende Neuausrichtung seiner Geschäftsstrategie und den massiven Rückzug aus verlustreichen Elektro-Investitionen. Der Großteil der Belastungen soll bereits im vierten Quartal verbucht werden, weitere Posten folgen bis 2027. Rund 5,5 Milliarden US-Dollar davon betreffen tatsächliche …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.