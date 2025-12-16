Königs Wusterhausen, Brandenburg (ots) -In der Metropolregion Berlin-Brandenburg ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum anhaltend hoch. Auch in Königs Wusterhausen, einer 40.000-Einwohner-Stadt unweit des Flughafens Berlin Brandenburg, ist die Lage angespannt. Mit der Entwicklung des Königsparks im Norden der Stadt will der Investmentberater Periskop Development gemeinsam mit der Stadt nun gegensteuern. Auf rund 56 Hektar soll ein lebendiges Quartier entstehen, das Wohnen, Arbeiten und Nahversorgung intelligent miteinander verknüpft. Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart unterstützt die in Berlin ansässige Periskop Development GmbH bei der Planung und Umsetzung des Areals.Königs Wusterhausen liegt in einer wirtschaftlich starken Region im boomenden Südost-Korridor. Das Quartier auf dem Areal Königspark soll neuen Bewohnerinnen und Bewohnern langfristige Lebensqualität sichern und Anwohnenden durch zusätzliche Infrastruktur zugleich einen spürbaren Mehrwert bieten. "Wir planen rund 2.500 Wohnungen für alle Alters- und Einkommensschichten, dazu eine Kita, eine Schule, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, eine Feuerwache und obendrauf knapp 100.000 Quadratmeter Park- und Grünflächen", so Petra Müller, Head of Development bei Periskop Development.Bereits seit den 1990er Jahren liegt ein Bebauungsplan für das Areal Königspark vor, der jedoch ausschließlich Gewerbeflächen vorsieht und bis heute nicht realisiert wurde. Periskop Development schlägt nun einen Nutzungsmix vor, der den Bedürfnissen einer wachsenden und modernen Stadt gerecht wird.Transformation zur 15-Minuten-StadtIm Zentrum des neuen Konzepts steht das Leitbild der 15-Minuten-Stadt: Alle Wege des Alltags lassen sich künftig im Quartier in weniger als 15 Minuten bestreiten. "Egal ob von der Haustür zum Supermarkt oder vom Kindergarten zum Spielplatz; alles soll künftig bequem und schnell erreichbar sein", so Müller. Eine durchdachte Verknüpfung mit dem öffentlichen Nahverkehr begünstigt das Konzept und gewährleistet auch eine Anbindung nach Berlin. Ergänzend sollen Mobilitätshubs integriert werden, die einen flexiblen Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln ermöglichen.Grüne Oasen und verbessertes KlimaDie zukunftsweisende Quartiersentwicklung des Königsparks rückt auch den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen in den Mittelpunkt. Insbesondere das dezentrale Regenwassermanagement spielt eine große Rolle in der Planung: "Wir müssen das Niederschlagswasser direkt dort auffangen, wo es fällt", erklärt Max Vogel, Leading Consultant und Experte für Quartiersentwicklung bei Drees & Sommer. "Damit können wir flexibel steuern, wie sich das Wasser im Quartier verteilt." Gelingen kann das im Königspark durch das Anlegen von oberirdischen Rigolen und Retentionsflächen. Ergänzend tragen begrünte Dächer, wasserdurchlässige Pflasterbeläge oder Feuchtwiesen als temporäre Überflutungszonen zur nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung bei. "Wir befinden uns derzeit noch in der frühen Planungsphase", so der Quartiersexperte. "Erste Überlegungen zielen darauf ab, Füllraumrigolen unter den zukünftigen Parkplatzflächen zu integrieren. Über Zuleitungsrigolen gelangt das Regenwasser dorthin. Gleichzeitig ist geplant, die Rigolen als gestalterisches Element harmonisch in den Freiraum des Königsparks einzubinden."Die geplanten Parkflächen bieten Max Vogel zufolge aber noch weitere Vorteile: "Mit ihnen fördern wir die Biodiversität, indem wir Lebensräume für Insekten, Vögel und Kleintiere schaffen. Gleichzeitig erhöhen die Parkflächen die Aufenthaltsqualität und bieten Erholungsräume für das Quartier." Die begrünten Flächen wirken außerdem wie natürliche Klimaanlagen: "Sie kühlen die Umgebung an heißen Sommertagen, filtern Feinstaub aus der Luft und verbessern das städtische Mikroklima", so Vogel.Partnerschaftlich planen, gemeinsam gestaltenDrees & Sommer und Periskop Development arbeiten nicht nur beim Königspark in Königs Wusterhausen zusammen, sondern bündeln ihre Expertise in weiteren großangelegten Quartiersentwicklungsprojekten bundesweit. Darunter in Duisburg und in Lenningen im Landkreis Esslingen. "Die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zeigt, wie wichtig eine professionelle Projektsteuerung für erfolgreiche Flächenentwicklungen ist. Nachhaltige Quartiersentwicklung gelingt nur im engen Schulterschluss mit allen Beteiligten", betont Nicolas Sauerwein, Senior Projektentwickler und Projektleiter des Königsparks seitens Periskop Development. "Und das nicht nur mit Partnern aus Planung, Architektur und Bau, sondern vor allem mit den Menschen vor Ort. Wir wollen die Anwohnenden und Entscheidungstragenden von Anfang an abholen und in das Projekt einbeziehen. In Königs Wusterhausen suchen wir deshalb den direkten Austausch", sagt Sauerwein. "So konnten wir bereits lokale Besonderheiten in die Planung integrieren und gleichzeitig Akzeptanz für das Quartier schaffen", ergänzt Max Vogel.In den kommenden Wochen liegt der Fokus des Planungsteams auf der Zusammenführung des Städtebaus mit Freiraum, Verkehrsplanung und technischer Infrastruktur. Bis Ende Juni 2026 wolle man in das weitere Bebauungsplanverfahren einsteigen, so Vogel.Weitere Informationen zur geplanten Quartiersentwicklung finden Sie auf der Projektwebsite (https://www.koenigspark.de/).Über Drees & Sommer SEUniting opposites to create a world we want to live inNachhaltige, innovative und wirtschaftliche Lösungen für die Märkte Real Estate, Infrastructure und Industry zu beraten, umzusetzen - oder den Kunden sogar beides aus einer Hand zu bieten - das zeichnet das partnergeführte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE aus. Im Jahr 1970 gegründet und seitdem als Nachhaltigkeitspionier und Digitalisierungstreiber bekannt, beschäftigt das internationale Unternehmen 6.500 Mitarbeitende an über 70 Standorten. Interdisziplinär zusammengesetzte Teams arbeiten in 6.872 Projekten weltweit daran, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen und scheinbare Gegensätze zu vereinen: Tradition und Zukunft, Ökonomie und Ökologie, Analoges und Digitales, Effizienz und Wohlbefinden. Als Unternehmer im Unternehmen steht dafür eine persönlich verantwortliche Partnerschaft ein.Über Periskop DevelopmentDie Periskop Development GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Periskop Partners AG und agiert als international tätiger Investmentmanager mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen ist auf die gesamte Immobilienwertschöpfungskette spezialisiert und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Projekte und Fondsgesellschafter, in der Regel institutionelle Investoren. Dabei berücksichtigt Periskop stets städtebauliche, landschaftsplanerische sowie nachhaltige Aspekte und fördert soziale Verantwortung und eine ESG-basierte Unternehmenskultur. Geschäftsführer der Periskop Development sind Dr. Simon Kempf und Lars Meisinger.