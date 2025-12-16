Berlin (ots) -Das Schwangerschaftsportal Babelli.de hat ein repräsentatives Ranking über die beliebtesten Vornamen für das Jahr 2025 erstellt. Etwa 18% aller Geburten in Deutschland wurden hierbei berücksichtigt.- Sofia ist der neue beliebteste Mädchenname- Noah ist wie auch 2024 der beliebteste Jungenname- Auch dieses Jahr gab es wieder außergewöhnliche und seltene Namen wie Emilia Mercedes, Käthe Ottilie oder Quincy AmadeusDie 20 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Sofia / Sophia (+3)2. Emilia (-1)3. Emma (-1)4. Mia (-1)5. Ella (+5)6. Lina7. Leni (+1)8. Hannah / Hana / Hanna (-3)9. Mila10. Clara / Klara (+2)11. Malia (+4)12. Lia / Liah / Lya (-5)13. Lily / Lilly / Lilli (+3)14. Emily / Emilie (+3)15. Mathilda / Matilda (-2)16. Marie (+6)17. Ida (-6)18. Lea / Leah (-4)19. Frieda / Frida (-1)20. Maja / Maya (+1)Die 20 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Noah2. Leon3. Luca / Luka4. Liam (+4)5. Leo (+7)6. Elias (+4)7. Emil (+2)8. Theo (-2)9. Henry / Henri (-5)10. Finn / Fynn (-5)11. Luis / Louis (-4)12. Paul (+2)13. Ben14. Felix (-3)15. Lukas / Lucas (+3)16. Levi17. Milan (-2)18. Oskar / Oscar (+1)19. Matteo (-2)20. AntonEine vollständige Liste der Top 200 Vornamen aus 2025 gibt es hier: https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2025/Bei den Jungennamen gab es in den Top 3 keine Veränderungen. Größte Aufsteiger sind Liam (+4 auf Platz 4), Leo (+7 auf Platz 5), Emilio (+8 auf Platz 23), Adam (+8 auf Platz 27) und Nico / Niko (+50 auf Platz 63). Generell waren bei den Jungennamen die Bewegungen im Vergleich zu den Vorjahren weniger stark.Bei den Mädchen hat Sofia / Sophia (+3 auf Platz 1) Emilia vom Thron gestoßen. Weitere spannende Aufsteiger sind Ella (+5 auf Platz 5), Malia (+4 auf Platz 11), Marie (+6 auf Platz 16), Juna / Yuna (+8 auf Platz 26) oder auch Alya (+138 auf Platz 67).Zu den seltenen und außergewöhnlichen Namen im Jahr 2025 gehören unter anderem Emilia Mercedes, Neo Vladimir, Käthe Ottilie, Ben Kurt Werner oder auch Quincy Amadeus.Über die Studie: Ausgewertet wurden 123.847 Geburtsmeldungen (18% der Geburten bundesweit) aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis zum 15. Dezember 2025. An der Auswertung, die zweimal jährlich erfolgt, waren 4 Mitarbeiter des Onlineportals Babelli.de beteiligt.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-28630464Email: patrick@fabulabs.netOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116734/6180132