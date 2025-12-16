Straße, Hafen, Strom: New Amalga macht den entscheidenden Schritt Richtung Produktion

Anzeige / Werbung

Das ist die Phase einer Bergbau-Story, in der der Markt oft kurz wegschaut.

(Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources - ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5)



Liebe Leserinnen und Leser,

hier wird es jetzt spannend:

Keine spektakulären Bohrergebnisse.

Keine neuen Hochglanz-Goldzahlen.

Keine schnellen Schlagzeilen.

Und doch ist es genau dieser Moment, in dem aus einem Projekt eine Mine wird.

Denn heute hat Grande Portage Resources ein Update geliefert, das klar signalisiert:

New Amalga wird nicht mehr nur erkundet - es wird konkret in Richtung Produktion entwickelt.

Straßenzugang.

Hafenlogistik.

Netzstrom.

Drei Begriffe, die den Unterschied markieren zwischen theoretischem Potenzial und realer Wertschöpfung.

INFRASTRUKTUR IST DER WAHRE WENDEPUNKT

Jede große Mine folgt demselben Pfad:

Entdeckung Ressourcendefinition Genehmigungen Infrastruktur Bau Produktion

Die meisten Junior-Unternehmen scheitern an Punkt drei.

Grande Portage hat jetzt klar Punkt vier erreicht.

Und genau das verändert alles.

STRASSENZUGANG: DAS TOR ZUR MINE

Das Unternehmen bestätigte, dass der Antrag auf eine Straßenbaurechte-Einräumung (Easement) beim Bundesstaat Alaska - für rund das erste Drittel der geplanten Zufahrtsstraße - nun in die Adjudikationsphase beim Department of Natural Resources eingetreten ist.

Das klingt technisch - ist aber entscheidend.

Denn die Adjudikation ist der letzte interne Prüfungsschritt vor der öffentlichen Auslegung.

Danach können Genehmigungen erteilt werden.

Mit dieser Einräumung kann:

der Bau des ersten Straßenabschnitts auf Staatsland beginnen

beginnen physischer Zugang zur Mine geschaffen werden

der föderale Genehmigungsprozess für die restlichen Abschnitte parallel weiterlaufen

für die restlichen Abschnitte parallel weiterlaufen die Erreichbarkeit des Projekts deutlich verbessert werden

Kurz gesagt: Entwicklung wird sichtbar und greifbar.

SOFORTIGER MEHRWERT: WENIGER KOSTEN, MEHR EFFIZIENZ

Der Nutzen ist nicht nur langfristig.

Der neue Straßenzugang ermöglicht die Einrichtung eines deutlich näher gelegenen Helikopter-Stützpunkts, anstelle des bisherigen Standorts am Flughafen Juneau.

Das bringt sofortige Vorteile:

kürzere Flugzyklen

geringerer Treibstoffverbrauch

schnellere Logistik für Bohrgeräte und Material

weniger Lärmbelastung für Wohngebiete

So sieht echte Minenplanung aus:

viele kleine Optimierungen, die zusammen große wirtschaftliche Wirkung entfalten.

DER HAFEN: VOM BERG ZUM WELTMARKT

Während die Straße New Amalga an Land öffnet, bringt Cascade Point das Projekt ans Meer.

Grande Portage meldete deutliche Fortschritte beim geplanten Erzverladehafen, nur 24 Kilometer vom Projekt entfernt, erreichbar über eine bestehende asphaltierte Staatsstraße.

Das ist zentral, denn:

New Amalga setzt bewusst auf Offsite-Verarbeitung

das Erz muss sicher, effizient und umweltverträglich transportiert werden

maritime Logistik ist der Schlüssel für ein kleines, hochgradiges Untertageprojekt

Seit der ursprünglichen Absichtserklärung mit Goldbelt Inc., der Alaska Native Corporation von Juneau, hat sich das Projekt stark beschleunigt.

DER STAAT BAUT - NEW AMALGA KLINKT SICH EIN

Hier wird es strategisch spannend.

Cascade Point entwickelt sich aktuell zu einem staatlich geförderten Infrastruktur-Hub:

28,5 Mio. USD für Phase-1-Arbeiten durch das Alaska Department of Transportation

für Phase-1-Arbeiten durch das Alaska Department of Transportation Bauvorbereitung, Ingenieur- und Umweltarbeiten laufen

ein zukünftiger Alaska-Marine-Highway-Fährterminal ist geplant

Der Erzverladehafen von Grande Portage wird parallel und kompatibel zu dieser staatlichen Infrastruktur geplant.

Das ist Hebelwirkung.

Das ist Kapitaleffizienz.

So reduziert man Projektrisiken, ohne Milliarden investieren zu müssen.

STROM: NETZANSCHLUSS VERÄNDERT DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Im Dezember 2025 unterzeichnete der Bundesstaat Alaska einen 1,3-Mio.-USD-Vertrag, um Wasserkraft-Strom bis nach Cascade Point zu verlängern.

Das ist ein Gamechanger.

Netzstrom bedeutet:

niedrigere Betriebskosten

geringere Emissionen

weniger Dieselabhängigkeit

besseres ESG-Profil

vereinfachte Genehmigungen

Und entscheidend:

Der Exporthafen wird von Beginn an elektrisch betrieben.

Das ist kein Bonus - das ist wirtschaftlich relevant.

INTELLIGENTES DESIGN: CONTAINERISIERTES ERZ, MINIMALE FLÄCHE

Der geplante Hafen setzt auf containerisierten Erztransport, verladen per Gabelstapler - nicht auf lose Massenförderung per Förderband.

Warum das wichtig ist:

geringerer Bauaufwand

minimiertes Staub- und Spill-Risiko

kleinere Umweltbelastung

schnellere Genehmigungen

Übereinstimmung mit modernen Alaska-Standards

Die Stadt Skagway schreibt diese Form des Transports bereits verbindlich vor.

New Amalga wird von Beginn an nach den strengsten regionalen Best Practices entwickelt.

WARUM DIESES INFRASTRUKTUR-UPDATE ENTSCHEIDEND IST

Setzt man alles zusammen, ergibt sich ein klares Bild:

Straßenzugang in fortgeschrittener Genehmigungsphase

archäologische Basisstudien beauftragt

Hafenprojekt mit staatlicher Co-Entwicklung

Netzstromanbindung gesichert

Offsite-Logistik klar definiert

minimaler ökologischer Fußabdruck

Das ist keine Explorationsstory mehr.

Das ist eine Entwicklungsgeschichte.

DER KONTEXT: EIN HOCHGRADIGES SCHWERGEWICHT

Diese Infrastruktur entsteht nicht zufällig.

Sie steht auf einem außergewöhnlichen Fundament:

rund 2 Millionen Unzen Gold

durchschnittlich ~9,3 g/t

mehrere hochgradige Aderstrukturen

offen nach Norden, Süden und in die Tiefe

über 8,5 Mrd. USD In-Situ-Wert bei aktuellen Goldpreisen

Infrastruktur wird nicht für mittelmäßige Projekte gebaut.

Sie wird für Assets mit Substanz, Lebensdauer und Marge geschaffen.

DAS FAZIT

Der Markt unterschätzt diese Phase regelmäßig.

Infrastruktur-Updates sind leise.

Aber sie sind unumkehrbar.

Erfahrene Investoren wissen:

Wenn Straße, Hafen und Strom voranschreiten, ist Produktion keine Theorie mehr.

New Amalga überschreitet genau jetzt diese Schwelle.

Und wenn der Markt das realisiert, erfolgen Neubewertungen selten langsam.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US1921085049,ARDEUT112562,CA38655P2017,CA89621C1059,AU000000NVA2