Unterföhring (ots) -- Sky und Prime Video erweitern Partnerschaft: Das WOW Filme & Serien Abo kann ab sofort als Zusatz-Kanal direkt in der Prime Video-App gebucht werden- Mit dem WOW Filme & Serien Zusatz-Kanal die aktuellsten Blockbuster kurz nach dem Kinostart sowie preisgekrönte Top-Serien u.a. von NBCUniversal, Sony, HBO sowie Sky Originals sehenUnterföhring, 16. Dezember 2025 - Neben dem Live-Sport Angebot kann ab sofort auch das WOW Filme & Serien Angebot als Zusatz-Kanal direkt über Prime Video gebucht und über den Amazon-Account bezahlt werden. Damit ist WOW Filme & Serien noch einfacher und schneller für Amazon Kunden zugänglich: Ohne die App zu wechseln oder zusätzliche Kundendaten anzugeben, eine Prime-Mitgliedschaft ist nicht notwendig.Mit WOW Filme & Serien sind neben Blockbustern wie "Wicked" oder "Gladiator II", Top-Serien wie "The Rookie", "House of the Dragon" oder "The Day of the Jackal" jederzeit auf Abruf verfügbar. Weitere Top Content Highlights 2025 sind unter anderem: "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", "Rudi Völler - Es gibt nur einen", "Watson" oder "ES: Welcome to Derry".Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland: "Nach dem erfolgreichen Launch des WOW Live-Sport Zusatz-Kanals bei Prime Video erweitern wir unsere Partnerschaft: Mit der Integration von WOW Filme & Serien als Zusatz-Kanal schaffen wir für Amazon-Kunden einen nahtlosen Zugang zu unserem vielfältigen Entertainment-Angebot. Dazu zählen preisgekrönte Serien, exklusive Dokumentationen, aktuelle Blockbuster und beliebte Reality-Formate - alles bequem und jederzeit abrufbar.""Wir freuen uns, WOW Filme & Serien als Zusatz-Kanal zu Prime Video zu bringen und damit unser Premium Entertainment-Angebot mit den großartigen Inhalten von Sky zu erweitern", sagt Elisabetta Carruba, Director, Content Partners EMEA bei Prime Video. "Diese Partnerschaft gibt unseren Kund:innen nahtlosen Zugang zu Blockbuster-Content und exklusiven Sky Originals. Kein zusätzlicher App-Download, keine extra Kontoeinrichtung - alles integriert in das von unseren Kund:innen wertgeschätzte Prime Video-Erlebnis."Auf diese Neustarts können sich WOW Filme & Serien Abonnenten in den nächsten Wochen unter anderem freuen: die Event-Serie "Amadeus" mit Will Sharpe und Paul Bettany, die erste Serien-Adaption des Klassikers "Lord of the Flies" von "Adolescence" Showrunner Jack Thorne, die Spionage-Serie "Ponies" mit Emilia Clarke oder die Thriller-Serie "The Copenhagen Test".Entertainment Neustarts auf WOW:19. Dezember 2025: "Roger Moore - Ein Leben im Rampenlicht"21. Dezemer 2025: "Amadeus"25. Dezember 2025: "Drachenzähmen leicht gemacht" (2025)26. Dezember 2025: "Afterburn"1. Januar 2026: "Jurassic World: Wiedergeburt"1. Januar 2026: "The Copenhagen Test"8. Januar 2026: "M3GAN 2.0"9. Januar 2026: "The Rookie" - Staffel 8 (OmU)12. Januar 2026: "Industry" - Staffel 416. Januar 2026: "Ponies"16. Januar 2026: "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm"23. Januar 2026: "From the World of John Wick: Ballerina"30. Januar 2026: "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment"30. Januar 2026: "Freaky Tales"Die WOW App ist bereits auf diversen Fire TV-Geräten, Fire TV Sticks und Fire TV-Soundbars verfügbar. Mit der Integration als Prime Video Zusatz-Kanal wird das WOW Erlebnis noch nahtloser und komfortabler für Sport- und Entertainment-Fans.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kinostart, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals. Weitere Informationen unter wowtv.de.Pressekontakt:Verena MarziwExternal Communications+49 (0)173 2155 443verena.marziw@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6180148