© Foto: KI Google Gemini

Schuldenangst bremst KI-Boom: Anleger stoßen KI-Infrastruktur-Aktien wie Oracle ab. Die hohen Kosten für neue Rechenzentren drücken auf die Stimmung. Dennoch bleibt der Gesamtmarkt von den Verlusten bisher verschont.Es ist ein Warnschuss für den derzeit heißesten Sektor: Investoren stoßen KI-Infrastruktur-Aktien wie Oracle, Broadcom und CoreWeave ab. Während die KI-Fantasie monatelang die Kurse trieb, rückt nun die Finanzierung der gigantischen Expansion in den Fokus. Die Sorge wächst, dass sich die Unternehmen bei ihren milliardenschweren Deals finanziell übernehmen könnten. Oracle schockt mit seiner Ausgabenprognose Auslöser der jüngsten Unruhe war unter anderem Oracle. Der Tech-Riese …