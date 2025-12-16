Der Bitcoin gerät immer deutlicher unter Druck. Das belastet die Mutter aller Kryptowährungen jetzt, und so kann es mit dem Kurs in den kommenden Tagen weitergehen. Long-Positionen liquidiert Der Kryptomarkt ist schwach in die neue Woche gestartet und der Bitcoin hat im Kurs bis auf 86.000 US$ verloren. Laut einer Analyse von Coindesk sind dafür in erster Linie Liquidierungen von Long-Positionen im Wert von über 584 Millionen US$ verantwortlich. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.