LUCERNE, Schweiz und GÜNZBURG, Deutschland, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glice hat seine neue, vollständig stromfreie StellarGlide Eisbahn erstmals in Deutschland in Betrieb genommen. Die innovative Bahn ersetzt im LEGOLAND Deutschland Resort eine Echteisbahn und demonstriert dort die neuesten Fortschritte der synthetischen Eislauf-Technologie von Glice. Die 550m²-Fläche wird vollständig ohne Strom, Wasser oder Kühlmittel betrieben. Am Eröffnungswochenende demonstrierten Jean-François Boucher und weitere DEL-Profis gemeinsam mit Nachwuchsspielern, wie sich das neue Eis in der Praxis anfühlt.





Die innovative Oberfläche von Glice ermöglicht ein Gleitverhalten, das dem von gekühltem Eis gleicht und bietet zugleich 52 % weniger Reibung als das nächstbeste herkömmliche synthetische Produkt auf dem Markt. Diese Leistungswerte wurden in einer unabhängigen Studie des Fraunhofer-Instituts bestätigt.)

DEL-Profi Jean-François Boucher fasst seinen Eindruck so zusammen: "Die Bahn hat meine Erwartungen übertroffen. Die Kinder haben sich sofort zurechtgefunden und ohne Probleme losgelegt - wirklich fantastisch."

Dieser Eindruck unterstreicht das Ziel der neuen Technologie: ein authentisches Eisgefühl zu schaffen, das ganz ohne Energie- oder Wasserverbrauch auskommt.

"Mit Glice StellarGlide zeigen wir, wie moderne Materialien ein echtes Eisgefühl ermöglichen - ohne die ökologischen Nachteile klassischer Eisbahnen", sagt Viktor Meier, CEO und Mitgründer von Glice.



Die Installation ersetzt eine bisher strombetriebene Eisfläche, die aufgrund ihres hohen Energie- und Wartungsaufwands nicht mehr zeitgemäß war. Mit Glice setzt der Park nun auf eine Lösung, die dauerhaft nachhaltig ist und keine laufenden Ressourcen verbraucht - bei gleichzeitig hohem Erlebniswert, unabhängig von Wetter, Temperaturen oder Infrastruktur.

Manuela Stone, Geschäftsführerin "Das LEGOLAND Deutschland Resort steht für besondere Familienmomente - und genauso auch für nachhaltiges Handeln. Mit der neuen synthetischen Eisbahn von Glice haben wir die perfekte Lösung gefunden, die das Thema Umweltfreundlichkeit mit herausragendem Fahrspaß für alle Gäste kombiniert."

Zusätzlich wurde für jedes verbaute Glice-Panel ein Baum gepflanzt, um die Emissionen aus Produktion und Transport vollständig zu kompensieren - damit ist die neue Eisbahn nicht nur strom- und wasserfrei im Betrieb, sondern auch klimaneutral über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Über Glice:

Glice entwickelt Eco-Eisbahnen, die komplett ohne Wasser, Energie oder Kühlmittel auskommen und dennoch ein hochwertiges Eislauf-Erlebnis bieten. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern aktiv und hat bereits mehr als 3.000 Anlagen installiert - in Freizeitparks, Städten und im Profisport. Mehr auf www.glicerink.com .

