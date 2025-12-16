Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 16
[16.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|89,786,509.33
|9.8584
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,096,405.68
|98.9900
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,372,652.19
|112.0206
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE00BMDWWS5
|44,815.00
|USD
|0
|5,384,443.35
|120.1482
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE00BN0T9H70
|69,803.00
|GBP
|0
|8,137,417.94
|116.5769
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,003,539.56
|108.9987
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE00BKX90W50
|15,811.00
|CHF
|0
|1,536,274.34
|97.1649
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000L1I4R94
|1,676,113.00
|USD
|0.00
|19,502,803.54
|11.6357
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,316,817.38
|10.1214
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|489,798.69
|12.1025
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|420,724,517.57
|113.3861
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,672,109.24
|10.1660
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,082,256.63
|11.3008
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,890,707.47
|10.7438
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|815,266.66
|11.0799
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000CV0WW4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,369,802,118.46
|124.5275
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,894,797.47
|12.7069
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,897,724.14
|10.4752
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|670,314.32
|10.4042
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,661,822.20
|10.1395
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,041.01
|9.9982
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,306,125.87
|10.4042
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,323,678.24
|10.2182
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.12.25
|IE000J8RGOJ4
|1,000,000.00
|USD
|0
|10,003,962.28
|10.004
