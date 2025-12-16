Anzeige
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 16

[16.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 89,786,509.33 9.8584
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,096,405.68 98.9900
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,372,652.19 112.0206
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE00BMDWWS5 44,815.00 USD 0 5,384,443.35 120.1482
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE00BN0T9H70 69,803.00 GBP 0 8,137,417.94 116.5769
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,003,539.56 108.9987
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE00BKX90W50 15,811.00 CHF 0 1,536,274.34 97.1649
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000L1I4R94 1,676,113.00 USD 0.00 19,502,803.54 11.6357
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,316,817.38 10.1214
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 489,798.69 12.1025
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 420,724,517.57 113.3861
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,672,109.24 10.1660
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,082,256.63 11.3008
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,890,707.47 10.7438
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 815,266.66 11.0799
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000CV0WW4 11,000,000.00 JPY 0 1,369,802,118.46 124.5275
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,894,797.47 12.7069
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,897,724.14 10.4752
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 670,314.32 10.4042
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,661,822.20 10.1395
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,041.01 9.9982
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,306,125.87 10.4042
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,323,678.24 10.2182
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.12.25 IE000J8RGOJ4 1,000,000.00 USD 0 10,003,962.28 10.004

