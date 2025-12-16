Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei. Außenwerbungsspezialist Gewista plakatiert mit

Elektrofahrzeugen.



Wien (APA-ots) - Wien, 16.12.25 - "Gewerblicher Verkehr ist ein großer Hebel, um

Emissionen nachhaltig zu reduzieren," sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Wien. "Denn gerade wenn Unternehmen tagtäglich mit ihren Flotten in Wien unterwegs sein müssen, ist der Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge positiv für das Klima und die Lebensqualität in der Stadt."

Das Außenwerbungsunternehmen Gewista betreut täglich seine tausenden Werbeflächen in Wien mit Kleintransportern und Pkw. Im ersten und zweiten Bezirk kommen dafür im Rahmen des Projekts "Zero Emission Transport" (ZET) ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge zum Einsatz.



Umstellung des Fuhrparks



"Wir möchten Emissionen im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr reduzieren und gleichzeitig Daten für das Forschungsprojekt zur Stadtlogistik der Zukunft liefern", sagt Franz Solta, CEO von Gewista. "Parallel stellen wir unseren Fuhrpark schrittweise von Verbrennungsmotoren auf Elektro- und Hybridfahrzeuge um." Wo dies technisch noch nicht möglich ist, zum Beispiel bei Lkw, kommt HVO100- Diesel aus pflanzlichen Reststoffen als CO2-ärmere Alternative zum Einsatz.



Die Teilnahme an "Zero Emission Transport" erfolgt im Rahmen der umfassenden ESG-Strategie von Gewista, die auf Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen ausgerichtet ist. Dazu gehören Maßnahmen wie die Nutzung zertifizierten Grünstroms, umfassende Recycling- Initiativen sowie städtische Begrünungsprojekte wie etwa die Bepflanzung von Wartehallen zur Bekämpfung urbaner Wärmeinseln. Jede dieser Maßnahmen bringt das Unternehmen dem Konzernziel näher, die eigenen Umwelteinflüsse bis 2050 um 90 % zu reduzieren. "Wir zeigen damit, dass wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen", sagt Solta.

Projekt "Zero Emission Transport"



Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu, emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener Wirtschaftsverkehrs zu sammeln.



Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



