Dank des Dark-Web-Reports erhielten Nutzende eine Nachricht, wenn E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in einem Datenleak im Dark Web auftauchten. Das klingt sinnvoll. Dennoch will Google den Dienst nun einstellen. Google hat offiziell angekündigt, die Funktion "Dark Web"-Report Anfang 2026 einzustellen. Das Tool wurde ursprünglich bereitgestellt, um persönliche Informationen im Dark Web zu überwachen und Alerts zu senden, wenn beispielsweise E-Mail-Adresse
