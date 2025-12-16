Emittent / Herausgeber: TEKCE Real Estate / Schlagwort(e): Immobilien/Produkteinführung

Die neuen Partner- und Affiliate-Programme von TEKCE bieten Echtzeit-CRM-Transparenz, White-Label-Zugriff auf über 7.000 verifizierte Angebote und einen transparenten, nachverfolgbaren Workflow für Verkäufe im Ausland für Immobilienprofis und Content-Creator. Malaga, Spanien - TEKCE Immobilien hat ein erweitertes Partnerprogramm und ein neues Affiliate-Programm vorgestellt, die den grenzüberschreitenden Immobilienverkauf transparenter und für alle Beteiligten lukrativer machen. Die Programme laufen auf der MyTEKCE-Plattform und einer White-Label-Version der TEKCE-App und bieten Partnern sowie Affiliates Echtzeit-Tracking, markenspezifische Kundenerfahrungen und Zugang zum über 7.000 Objekte umfassenden Portfolio von TEKCE in Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Nordzypern. "Bei Immobilien geht es letztlich um Vertrauen. Wir haben unser Modell so aufgebaut, dass alle Beteiligten klar erkennen können, was wann und warum etwas geschieht", sagte Özkan Tekçe, COO von TEKCE Real Estate. "Mit MyTEKCE und unserem Partner-Ökosystem kooperieren Sie nicht nur mit TEKCE, sondern arbeiten innerhalb unseres Systems transparent mit Ihrer Marke und Ihren Kunden bei voller Prozesstransparenz - von der ersten Anfrage bis zur Provisionsauszahlung. Jede Herausforderung, mit der wir als Partner schon einmal konfrontiert waren, wurde zu einem Baustein des Systems. Wir haben dieses Programm entwickelt, um unseren Partnern diese Herausforderungen zu ersparen." Globale Reichweite, lokale Kontrolle Das TEKCE Immobilien-Partnerschaftsprogramm wurde für Makler und unabhängige Berater entwickelt und ermöglicht es einem Makler in Dubai mit einem Käufer für Spanien oder einem Berater in Stockholm mit einem Interessenten für die Türkei, innerhalb der Infrastruktur und des Bestands von TEKCE zu agieren und gleichzeitig ihre Kundenbeziehungen zu pflegen. MyTEKCE ist eine hochmoderne internationale Immobilien-Partnerschaftsplattform, entwickelt von TEKCE. Sie ermöglicht Benutzern die transparente Registrierung, Nachverfolgung und Verwaltung von Kunden in Echtzeit. Partner erhalten ein Onboarding für die MyTEKCE-Plattform, wo sie den Kundenstatus im TEKCE-CRM, Käuferpräferenzen, Kommunikationsprotokolle, Besichtigungen, Angebotsstatus, Verkaufspreis und Provisionsstatus verfolgen können, wodurch Unsicherheiten reduziert und Bedenken in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit ausgeräumt werden. Die TEKCE-App steht als White-Label-Lösung bereit, sodass Partner Tausende von Angeboten unter ihrer eigenen Markenidentität (Logo, Bildmaterial, Kontaktlinks) präsentieren und zugleich das verifizierte, täglich aktualisierte internationale Portfolio von TEKCE nutzen können. So wird eine Lösung im Maßstab großer Unternehmen mit lokaler Personalisierung kombiniert. Die Arbeit hunderter TEKCE-Teammitglieder kommt unseren Partnern zugute und versorgt sie mit der gesamten Bandbreite unserer kollektiven Kompetenz. Ein Win-Win-Modell für eine breitere Zielgruppe Das TEKCE Immobilien-Partner- und Empfehlungsprogramm richtet sich nicht nur an Immobilienprofis, sondern auch an frühere Käufer und Verkäufer, Reisebüros, Influencer, Blogger, YouTuber, SEO-Experten, Digital-Vermarkter und viele andere mit einem engagierten Publikum. Nach ihrem Beitritt generieren Affiliates über MyTEKCE individuelle Links, verbinden ihr Publikum mit TEKCE-Angeboten und verdienen Provisionen für verifizierte Transaktionen - ohne selbst als Immobilienmakler tätig werden zu müssen. Das Modell ist als transparentes Win-Win-System für alle Beteiligten ausgelegt. Verifizierter Bestand, internationales Angebot TEKCE unterhält 20 Büros in 5 Ländern, darunter Standorte in Spanien (Alicante, Barcelona, Málaga), der Türkei (Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Fethiye, Istanbul, Izmir, Mersin, Trabzon, Yalova), den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai), Nordzypern (Kyrenia) und Schweden (Stockholm). Diese Präsenz bietet Partnern und Affiliates eine zuverlässige Versorgung und Fachkompetenz vor Ort für internationale Kunden. "Partnerschaften sollten messbar sein", fügt Özkan Tekçe hinzu. "Unser CRM-gestütztes Modell zeigt jeden Schritt, sodass Partner und Affiliates auf der Grundlage von Transparenz langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen können. Zur Unterstützung dieser Prozesse haben wir ein spezialisiertes Partnermanagement-Team eingerichtet. Alle Beteiligten können ihre Workflows nun mit Hilfe von speziell ihnen zugewiesenen Partnerrepräsentanten wesentlich einfacher und effizienter verwalten. Unsere Partner- und Affiliate-Netzwerke umfassen mittlerweile über 100 Länder und verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Schaffung einer transparenten, technologiegestützten und menschenzentrierten Immobilienbranche." TEKCE Immobilien TEKCE ist ein weltweit tätiges Immobilienunternehmen mit 20 Büros in 5 Ländern. Mit seinem "Digital-First"-Ansatz, mehrsprachigen Teams vor Ort und einem proprietären CRM-Ökosystem bietet TEKCE Käufern, Verkäufern, Partnern und Affiliates eine transparente, datengestützte Erfahrung. MyTEKCE und die TEKCE-App unterstützen durchgängige Transparenz sowie White-Label-Branding und erlauben damit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Erfahren Sie mehr unter tekce.com/de/unternehmen/partnerschaft und tekce.com/de/unternehmen/partnerprogramm . Kontakt: Aysun Tekçe aysun.tekce@tekce.com



