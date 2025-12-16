Der Makler- und Assekuradeursvertrieb bei rhion.digital hat eine neue Leitung: Zum 01.01.2026 übernimmt Holger Janke den Posten. Er folgt auf Lars Fuchs, der zur DOMCURA AG wechselt. Janke soll die Entwicklung des Makler- und Assekuradeursvertriebs vorantreiben. Zum 01.01.2026 wird Holger Janke Leiter des Makler- und Assekuradeursvertriebs bei rhion.digital. Der 54-Jährige wird Nachfolger von Lars Fuchs, der in den Vorstand der DOMCURA AG gewechselt ist. Mit seiner Affinität für Zukunftsthemen und ...

