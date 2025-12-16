Das auslaufende Börsenjahr dürfte für die Deutsche Bank zu den besten überhaupt gehören. Der Kurs hat sich fast verdoppelt. Aktionäre blicken nun natürlich bereits auf 2026 und fragen sich, welche Chancen hier bestehen.Christian Sewing ist nun bereits seit 2018 an der Spitze von Deutschlands Branchenprimus und hat die Deutsche Bank erfolgreich saniert. Nun hat er weitere vier Jahre Zeit, um die Profitabilität weiter zu erhöhen, denn sein Vertrag wurde bis 2029 verlängert. Die Frage ist, ob das Geldhaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...