Datum der Anmeldung:
15.12.2025
Aktenzeichen:
B3-127/25
Unternehmen:
Alexianer St. Gertrauden GmbH, Berlin (Alexianer Gruppe); Erwerb wesentlicher Vermögensteile (Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Neurologie) der Schlosspark-Klinik GmbH, Berlin
Produktmärkte:
Akutkrankenhaus, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie
