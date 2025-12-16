Datum der Anmeldung:
12.12.2025
Aktenzeichen:
B3-125/25
Unternehmen:
cosnova Beauty GmbH, Sulzbach/Taunus, (Caramé Holding AG, Sulzbach/Taunus); Erwerb aller Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Niche Beauty Lab, S.L., Barcelona/Spanien;
Produktmärkte:
Gesichtspflege Sonnenschutz Marken Theramid" "Acnemy" "Transparent Lab"
12.12.2025
Aktenzeichen:
B3-125/25
Unternehmen:
cosnova Beauty GmbH, Sulzbach/Taunus, (Caramé Holding AG, Sulzbach/Taunus); Erwerb aller Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Niche Beauty Lab, S.L., Barcelona/Spanien;
Produktmärkte:
Gesichtspflege Sonnenschutz Marken Theramid" "Acnemy" "Transparent Lab"
© 2025 Bundeskartellamt