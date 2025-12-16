Datum der Anmeldung:
12.12.2025
Aktenzeichen:
B4-90/25
Unternehmen:
CNP Gruppe (Belgien), mittelbarer Erwerb zusätzlicher Stimmrechte an, und der alleinigen Kontrolle über Coffeelux S.A. (Luxemburg) und damit (mittelbar) über Caffitaly System S.p.A. (Italien)
Produktmärkte:
Kaffeekapseln
