Harsefeld (ots) -autohelden.com, der digitale Marktplatz der Automobilbranche, beliefert seit Anfang 2025 den deutschen Markt mit OE-Teilen chinesischer Automobilhersteller und baut sein Angebot nun auf weitere europäische Märkte aus. Mit der Expansion reagiert das Unternehmen auf die stark gestiegene Nachfrage nach Original-Ersatzteilen für chinesische Automarken.Bereits seit Jahresbeginn profitieren Kfz-Werkstätten, Werkstattketten, Autovermieter, Leasinggesellschaften sowie Kfz-Versicherer von der zuverlässigen Teileversorgung für Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie MG, BYD, Maxus und NIO sowie weiterer Marken."Die Nachfrage nach OE-Teilen für chinesische Fahrzeuge ist in Deutschland deutlich gestiegen", sagt Christoph Wicke, Gründer von autohelden.com. "Der Markterfolg chinesischer Automobilhersteller in Europa erhöht den Bedarf an einer professionellen Ersatzteilversorgung. Mit der Expansion in weitere europäische Länder tragen wir dieser Entwicklung Rechnung."autohelden.com setzt bei der europaweiten Ausweitung seines Angebots auf geprüfte Lieferketten, eine eindeutige OE-Teileidentifikation sowie eine strukturierte Logistik. Ziel ist es, auch außerhalb Deutschlands eine verlässliche Versorgung mit Originalteilen chinesischer Automobilhersteller sicherzustellen.Über autohelden.comautohelden.com ist der digitale Marktplatz der Automobilbranche und beliefert mehr als 1.500 Partner mit über 20 Millionen OE- und Aftermarket-Teilen sowie weiteren Produkten und Dienstleistungen rund um den Automotive-Sektor.