Der nächste KI-Gewinner könnte kein reiner Techkonzern sein - sondern ein Luxusbrillenhersteller. Der Markt für KI-Smart-Glasses steht laut Analysten erst am Beginn einer steilen Wachstumsphase. Eine Hauptrolle dürfte dabei ein Branchenführer mit starken Marken und enger Verbindung zu Meta spielen: EssilorLuxottica.Citi-Analystin Veronika Dubajova bekräftigte ihre Kaufempfehlung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 339 Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 20 Prozent. Smart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
