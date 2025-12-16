DJ Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc (WEXU LN) Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 16-Dec-2025 / 09:07 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc DEALING DATE: 15-Dec-2025 NAV PER SHARE: USD: 12.3572 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 43975922 CODE: WEXU LN ISIN: IE00085PWS28 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: IE00085PWS28 Category Code: NAV TIDM: WEXU LN LEI Code: 213800C796UB6MH5Y698 Sequence No.: 411578 EQS News ID: 2246274 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
December 16, 2025 03:07 ET (08:07 GMT)
