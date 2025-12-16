Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenauftakt zeigten sich die Investoren zunächst in Kauflaune, berichten die Analysten der Helaba.Nicht nur am Aktienmarkt sei ein freundlicher Start gelungen, auch an den Rentenmärkten hätten die Kurse angezogen, wenn auch nur leicht. Der EUR-USD-Kurs sei ebenfalls gestiegen. Zwar seien heute europäische Stimmungswerte nicht unbeachtet zu lassen, der Fokus der Akteure liege aber wohl auf den US-Arbeitsmarktzahlen. Offen sei, ob die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed nochmals forciert werden könnten, diese seien ohnehin schon deutlicher ausgeprägt als die Signale der Fed. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...