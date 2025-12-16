London (www.anleihencheck.de) - Seit Ende der Zinserhöhungen in den Industrieländern Mitte bis Ende 2023 wird an den Märkten für Staatsanleihen über das Ausmaß der Zinssenkungen im Rahmen einer "sanften Landung" (ermöglicht durch die rückläufige Inflation) diskutiert und ein Tail-Risiko von Zinssenkungen im Rahmen einer "harten Landung" (zur Bekämpfung eines wirtschaftlichen Abschwungs) eingepreist, so Jenna Barnard, Head of Global Bonds bei Janus Henderson Investors. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
