Bad Homburg (www.anleihencheck.de) - Währungen und Anleihen entwickeln sich zunehmend im Gleichklang: Währungstrends beeinflussen die Renditechancen - und umgekehrt, so die Experten von FERI."Der US- Dollar bleibt auf absehbare Zeit sicherlich Referenzwährung, er verliert aber an Strahlkraft", sagt Marcus Zasada, Managing Director Traditional Investments bei FERI. "Die erratische und stark national orientierte Politik der US-Regierung hat bereits 2025 Kapitalabflüsse und eine US-Dollarabwertung von über zehn Prozent gegenüber dem Euro ausgelöst - eine Bewegung, die sich auch im neuen Jahr strukturell fortsetzen dürfte, wenngleich mit geringerer Dynamik." Diese Abwertung werde Zasada zufolge in Zyklen und Schüben verlaufen: "Aktives Management ist entscheidend, um in den jeweiligen Phasen gut positioniert zu sein." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...