Linz (www.anleihencheck.de) - Ende dieser Woche tagt die Bank of Japan hinsichtlich ihres weiteren Zinskurses , so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Markt erwarte eine Leitzinserhöhung um 0,25 %. Sollte diese Erhöhung auf dann 0,75 % beschlossen werden, wäre dies der höchste Leitzins in Japan seit 30 Jahren. Japan kämpfe derzeit mit einer Inflation von knapp 3 % und liege somit über dem Ziel. Zusätzlich werde mit Steuererleichterungen versucht, die Inflation zu dämpfen. Trotz angekündigter Zinserhöhungen schwäche sich der Yen zunehmend ab. Der EUR/JPY-Kurs notiere derzeit um 128,00. Dies sei der höchste Wert seit den 1990er Jahren. (16.12.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...