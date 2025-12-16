Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die DPAM-Experten Marc Leemans, Fondsmanager, und Bernard Lalière, Head of Credit, bewerten die Aussichten für Unternehmensanleihen positiv, behalten aber Risiken im Auge:Unternehmensanleihen würden mit sehr niedrigen Renditeaufschlägen ins kommende Jahr starten. Zur Jahresmitte hätten die Spreads von Investment-Grade-Anleihen in Europa und den USA nahe den niedrigsten Werten seit der Finanzkrise gelegen. Es stelle sich die Frage, ob Anleger bei diesen Spreads noch für die Risiken entschädigt würden, die sie eingingen. ...

