© Foto: Dall-E

Der Krypto-Markt rutscht weiter ab, Bitcoin, Ethereum und Co. verlieren deutlich, während wachsende Unsicherheit die Aussicht auf eine Jahresendrallye ersticken.Der Traum von grünen Zahlen zum Jahresende rückt für Anleger am Krypto-Markt in weite Ferne. Ein breiter Abverkauf bei Bitcoin und den größten Altcoins hat die Stimmung deutlich eingetrübt und erinnert eher an klassische "Risk-off"-Phasen an den Aktien-Märkten als an eine späte Jahresendrallye. Marktkapitalisierung fällt unter 3 Billionen US-Dollar Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist innerhalb von 24 Stunden um fast vier Prozent eingebrochen und liegt nun wieder unter 2,95 Billionen US-Dollar. Angeführt wird …