Bereits seit mehreren Jahren baut der französische Konzern TotalEnergies sein Geschäft mit Erneuerbaren Energien immer weiter aus. Mittlerweile zählen die Franzosen zu den weltweit führenden Anbietern von Strom aus Solar- und Windkraft-Anlagen. Auch in Malaysia ist das Unternehmen aktiv. Dort hat man für einen neuen Solarpark nun einen weiteren sehr namhaften Kunden gewonnen.So hat sich TotalEnergies mit Google auf einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement) geeinigt. Dem Vertrag zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär