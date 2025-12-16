So lautet kurz und bündig das Urteil von S & P Global in seiner Vorabschätzung zum Einkaufsmanagerindex Dezember. Demnach verlor sowohl der Sub-Index der deutschen Verarbeiter, der mittlerweile mit 47,7 Punkten auf einem 10-Monatstief angekommen, als auch der hiesigen Dienstleister, der voraussichtlich bei 52,6 (nach 53,1 im Vormonat) landen wird. Der Index für beide zusammen, der sog. Composite, dürfte sehr wahrscheinlich 51,5 Zähler erreichen; im November waren es noch 52,4. Hauptgrund: Stagnierender Auftragseingang!



