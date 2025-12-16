Mainz (ots) -
Woche 06/26
Dienstag, 03.02.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 ZDF-History
Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht
Deutschland 2011
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 04.02.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Leschs Kosmos
Asteroiden - Abwehrmission im All
Deutschland 2022
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen
