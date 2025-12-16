Der Kurs des Bitcoins bricht aktuell immer stärker ein. Das steckt hinter dem Abverkauf bei der Mutter aller Kryptowährungen, und so kann es mit dem Kurs in den kommenden Tagen weitergehen. Der Bitcoin rutscht aktuell immer weiter ab. Am Dienstag notierte die Mutter aller Kryptowährungen lediglich noch bei 86.000 US-Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Das steckt dahinter: Bitcoin kracht immer stärker nach unten Laut einer ...

