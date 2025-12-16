Ist Vibe-Coding in jeder Situation nützlich? Der Schöpfer von Claude Code verpasst dem Trend jetzt einen kleinen Dämpfer. Ihm zufolge ist kein Modell in der Lage, wirklich verlässlich zu programmieren. Er rät dazu, die KI nur in bestimmten Situationen zu nutzen. Das Programmieren mit KI-Unterstützung ist für viele Entwickler:innen zum Alltag geworden, um nervige Aufgaben einfach abzugeben. Und für diejenigen, die gar keine Coding-Skills haben, kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n