DAX schwächer - Anleger blicken auf ZEW und US-Arbeitsmarktdaten

Der DAX startet mit schwächerer Tendenz in den Handel. Auch die US-Indikationen präsentieren sich im negativen Bereich, während der Nikkei nachgibt. Damit bleibt die Stimmung an den globalen Märkten zu Wochenbeginn verhalten.

Makroökonomischer Überblick Am Vormittag richtet sich der Blick auf den ZEW Economic Sentiment Index für Dezember. Analysten erwarten ein unverändertes Niveau von 38,5 Punkten, was auf stabile, aber gedämpfte Konjunkturerwartungen hindeutet. Später am Nachmittag stehen die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: Die Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls sowie der Arbeitslosenquote könnte neue Impulse für die Märkte liefern. Im Fokus Holcim startet vorbörslich fester. Der Schweizer Zementkonzern kündigte die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am peruanischen Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo an. Der Transaktionswert beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Laut Unternehmen soll sich die Akquisition bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Ford zeigt sich vorbörslich ebenfalls fester. Der US-Autobauer vollzieht eine strategische Kehrtwende bei seiner Elektroauto-Offensive, schreibt 19,5 Milliarden US-Dollar ab und stellt mehrere geplante Strom-Modelle ein. Stattdessen will Ford künftig stärker auf Hybridlösungen und Verbrenner setzen, um die Profitabilität zu sichern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/X-DAX Bear UG2LDF 16,64 25798,629718 Punkte 14,43 Open End DAX/X-DAX Bear UG2ELG 8,56 24984,616468 Punkte 26,6 Open End DAX/X-DAX Bull UG590Y 26,21 21523,583284 Punkte 9,37 Open End DAX Bull UG5B0R 17,66 22369,014672 Punkte 13,56 Open End NVIDIA Corp. Bull UG5AKB 6,38 100,148922 USD 2,35 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.12.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Inc. Put HD9KCN 0,92 620,00 USD 16,96 14.01.2026 Tesla Inc. Call UG4CA9 1,40 610,00 USD 6,89 18.03.2026 Visa Inc. Call UG4F7N 0,38 380,00 USD 17,26 18.03.2026 Mercedes-Benz Group AG Call UG48S1 0,037 75,00 EUR 15,82 18.03.2026 DAX Call UN1ZL8 2,72 24500,00 Punkte 33,65 23.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.12.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Index Short HD2N5G 0,94 8179,761008 Punkte -5 Open End Mercedes-Benz Group AG Short UN0E28 1,28 67,041895 EUR -10 Open End Orange S.A. Long UG3UNR 13,88 6,931888 EUR 2 Open End NASDAQ 100 Long UG3UHE 4,96 22793,403266 Punkte 11 Open End NASDAQ 100 Long HD7ZD1 2,00 22565,493271 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.12.2025; 10:00 Uhr;

