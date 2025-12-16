In einem aktuellen Video präsentiert Philipp Haas von investresearch zehn Aktien, die im Jahr 2025 deutlich gefallen oder stagniert sind, trotz solider operativer Entwicklung. Diese Titel wurden oft durch Steuerverkäufe, Fondsabflüsse oder Übertreibungen abgestraft und erscheinen nun günstig bewertet. Philipp Haas sieht hier asymmetrische Chancen für 2026 - mit dem klassischen Hinweis, dass dies keine Anlageempfehlung ist und er indirekt in allen Positionen investiert ist. Bis Mitte Dezember 2025 haben einige der genannten Aktien bereits eine Erholung gezeigt, während andere weiterhin günstig notieren. Hier die Übersicht mit Philipp Haas' Begründungen und aktuellen Kennzahlen (Daten basierend auf Yahoo Finance, Stand ca. ...

