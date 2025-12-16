HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 10,90 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schlanke Struktur des Motorenbauers biete ordentliche Hebeleffekte, sobald die Nachfrage zurückkehre, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0006305006

