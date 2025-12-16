DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS verbessert Flugkommunikationssysteme in Saudi Arabien - Saudi Air Navigation Services baut Partnerschaft mit Frequentis aus

Saudi Air Navigation Services baut Partnerschaft mit Frequentis aus

Wien (pta000/16.12.2025/10:00 UTC+1)

• Saudi Air Navigation Services (SANS) verlängert den Vertrag über das Sprachkommunikationssystem von Frequentis bis

zumindest 2028 • Der Vertrag umfasst mehrere Standorte, darunter die Kontrollzentralen in Jeddah und Riad, und gewährleistet eine

sichere und effiziente Flugsicherung • Aufbauend auf einer mehr als zehnjährigen Partnerschaft stärkt diese Verlängerung die Zusammenarbeit von SANS mit

Frequentis

SANS hat seine langjährige Zusammenarbeit mit Frequentis verlängert, um die Zuverlässigkeit und Effizienz der Flugverkehrskommunikationssysteme des Königreichs bis 2028 weiter zu verbessern.

Der verlängerte Vertrag umfasst mehrere Betriebsstandorte, darunter die Area Control Centres (ACC) in Jeddah und Riad, und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Kommunikation zwischen Fluglots:innen und Pilot:innen - ein Grundpfeiler der Flugsicherheit und der operativen Exzellenz in einem der verkehrsreichsten Lufträume im Nahen Osten.

Aufbauend auf einer über zehnjährigen Partnerschaft wird Frequentis weiterhin technischen Support, Systemoptimierung und Lebenszyklusmanagement für die Sprachkommunikationssysteme (VCS) von SANS bereitstellen. Die Zusammenarbeit unterstützt die Mission von SANS, sichere, effiziente und technologisch fortschrittliche Flugsicherungsdienste im Einklang mit den globalen Luftfahrtstandards aufrechtzuerhalten.

"In den ACCs in Jeddah und Riad befinden sich die größten VCS-Installationen der Region, die als kritische Knotenpunkte in Saudi-Arabiens Flugsicherungsnetzwerk dienen. Wir werden auch in den kommenden Jahren ihre Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unterstützen, um eine unterbrechungsfreie Systemleistung und die Einhaltung internationaler Luftfahrtstandards sicherzustellen", sagt Fawaz Baroud, Geschäftsführer von Frequentis Middle East.

Frequentis ist seit über einem Jahrzehnt im Königreich Saudi-Arabien aktiv und liefert skalierbare, interoperable Kommunikationssysteme, die maßgeschneidert für die Bedürfnisse eines Luftraums mit hoher Verkehrsdichte sind. Die Technologie des Unternehmens unterstützt sichere und effiziente Koordination zwischen Fluglots:innen und Pilot:innen und trägt so zur allgemeinen Integrität der Luftfahrtinfrastruktur Saudi-Arabiens bei.

Über Saudi Air Navigation Services (SANS)

Saudi Air Navigation Services (SANS) ist der nationale Flugsicherungsdienstleister des Königreichs und mit der Verwaltung eines Luftraums von mehr als zwei Millionen Quadratkilometern betraut. Geleitet von den höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und operative Exzellenz und gestützt auf modernste Technologien und Innovationen, steht SANS voll und ganz im Einklang mit den Zielen des Luftfahrtprogramms, das aus der nationalen Verkehrs- und Logistikstrategie hervorgeht.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das maritime Lösungsportfolio von Frequentis reicht von maritimen Kommunikationssystemen über GMDSS/SAR- und Incident-Management-Systeme bis hin zu Schiffverkehrsdiensten und Küstenüberwachungssystemen.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

