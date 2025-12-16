La Colorada neustart in Sicht: Genehmigung rückt näher

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass das Genehmigungsverfahren für die Erweiterung der Grube Veta Madre deutlich vorangekommen sei. Die zuständige Umweltbehörde habe sich laut Berichten positiv zum Projekt geäußert. Nach Angaben des Managements seien alle geforderten Unterlagen fristgerecht eingereicht worden. Eine Wiederaufnahme des Tagebaus rücke damit näher.

Genehmigungsverfahren ohne Rückfragen

Das Unternehmen habe erklärt, dass das Verfahren zur Erweiterung der Grube Veta Madre bereits im zweiten Quartal 2025 eingeleitet worden sei. Sämtliche technischen Nachweise und Sicherheitsleistungen seien bis November 2025 übermittelt worden. Innerhalb der vorgesehenen Frist von 20 Tagen habe die Umweltbehörde SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) keine Rückfragen gestellt. Medienberichte hätten darauf verwiesen, dass in solchen Fällen der rechtliche Mechanismus der sogenannten positiva ficta greife. Dieser besage, dass ein Antrag als genehmigt gelte, wenn keine Einwände erhoben würden. Die formelle schriftliche Bestätigung stehe nach Darstellung des Unternehmens noch aus.

Bedeutung der Veta Madre Erweiterung

Nach Angaben des Managements stelle die Grube Veta Madre einen zentralen Bestandteil des Projekts La Colorada dar. Die geplante Erweiterung betreffe den Tagebau, also den Abbau von Erz an der Oberfläche. Dieses Verfahren gelte als technisch einfacher und schneller umsetzbar als ein unterirdischer Abbau. Das Unternehmen habe ausgeführt, dass damit die Grundlage für eine stabile Förderung geschaffen werde. Charles Funk, President und Chief Executive Officer, habe die Entwicklung als wichtigen Schritt bezeichnet. Er habe erklärt, der Neustart des Tagebaus in Veta Madre werde nach Einschätzung des Managements die Produktionsmöglichkeiten deutlich verbessern. Die Wiederaufnahme der Förderung sei nach seiner Darstellung für das erste Quartal 2026 vorgesehen, sofern die formelle Genehmigung vorliege.

Übergangslösung und Ausblick

Bereits zuvor habe das Unternehmen laut Management mit der Verarbeitung der sogenannten Junkyard Stockpile begonnen. Dabei handele es sich um eine Halde mit mineralhaltigem Gestein aus früheren Förderphasen, die eine kurzfristige Nutzung der Anlage ermögliche. Das Management habe erklärt, diese Maßnahme diene als Überbrückung bis zum Neustart des Tagebaus. Für die weitere Entwicklung habe das Unternehmen angegeben, dass die Produktion bei erfolgreicher Genehmigung im Laufe des Jahres 2026 ausgeweitet werden könnte.