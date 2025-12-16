La Colorada neustart in Sicht: Genehmigung rückt näher

Anzeige / Werbung
Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass das Genehmigungsverfahren für die Erweiterung der Grube Veta Madre deutlich vorangekommen sei. Die zuständige Umweltbehörde habe sich laut Berichten positiv zum Projekt geäußert. Nach Angaben des Managements seien alle geforderten Unterlagen fristgerecht eingereicht worden. Eine Wiederaufnahme des Tagebaus rücke damit näher.
Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass das Genehmigungsverfahren für die Erweiterung der Grube Veta Madre deutlich vorangekommen sei. Die zuständige Umweltbehörde habe sich laut Berichten positiv zum Projekt geäußert. Nach Angaben des Managements seien alle geforderten Unterlagen fristgerecht eingereicht worden. Eine Wiederaufnahme des Tagebaus rücke damit näher.
Genehmigungsverfahren ohne Rückfragen
Das Unternehmen habe erklärt, dass das Verfahren zur Erweiterung der Grube Veta Madre bereits im zweiten Quartal 2025 eingeleitet worden sei. Sämtliche technischen Nachweise und Sicherheitsleistungen seien bis November 2025 übermittelt worden. Innerhalb der vorgesehenen Frist von 20 Tagen habe die Umweltbehörde SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) keine Rückfragen gestellt. Medienberichte hätten darauf verwiesen, dass in solchen Fällen der rechtliche Mechanismus der sogenannten positiva ficta greife. Dieser besage, dass ein Antrag als genehmigt gelte, wenn keine Einwände erhoben würden. Die formelle schriftliche Bestätigung stehe nach Darstellung des Unternehmens noch aus.
Bedeutung der Veta Madre Erweiterung
Nach Angaben des Managements stelle die Grube Veta Madre einen zentralen Bestandteil des Projekts La Colorada dar. Die geplante Erweiterung betreffe den Tagebau, also den Abbau von Erz an der Oberfläche. Dieses Verfahren gelte als technisch einfacher und schneller umsetzbar als ein unterirdischer Abbau. Das Unternehmen habe ausgeführt, dass damit die Grundlage für eine stabile Förderung geschaffen werde. Charles Funk, President und Chief Executive Officer, habe die Entwicklung als wichtigen Schritt bezeichnet. Er habe erklärt, der Neustart des Tagebaus in Veta Madre werde nach Einschätzung des Managements die Produktionsmöglichkeiten deutlich verbessern. Die Wiederaufnahme der Förderung sei nach seiner Darstellung für das erste Quartal 2026 vorgesehen, sofern die formelle Genehmigung vorliege.
Übergangslösung und Ausblick
Bereits zuvor habe das Unternehmen laut Management mit der Verarbeitung der sogenannten Junkyard Stockpile begonnen. Dabei handele es sich um eine Halde mit mineralhaltigem Gestein aus früheren Förderphasen, die eine kurzfristige Nutzung der Anlage ermögliche. Das Management habe erklärt, diese Maßnahme diene als Überbrückung bis zum Neustart des Tagebaus. Für die weitere Entwicklung habe das Unternehmen angegeben, dass die Produktion bei erfolgreicher Genehmigung im Laufe des Jahres 2026 ausgeweitet werden könnte.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)