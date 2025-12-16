Einsamkeit betrifft Millionen Menschen - und kann krank machen. Doch echte Gespräche, ob offline oder per Videochat, können ein erster Schritt aus der Isolation sein. Warum sie heute wichtiger sind denn je. Die stille Last der Einsamkeit Mentale Gesundheit ist essentiell. Trotzdem fühlen sich in Deutschland immer mehr Menschen einsam. Die WHO stuft Einsamkeit inzwischen als Gesundheitsrisiko ein - vergleichbar mit Rauchen oder Bewegungsmangel. Obwohl ...

