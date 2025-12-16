Paris (www.anleihencheck.de) - Die Botschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich bei ihrer Dezember-Sitzung nicht grundlegend ändern, so François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management.Es werde erwartet, dass die EZB ihre Geldpolitik unverändert beibehalte und eine ähnliche Botschaft wie bei früheren Sitzungen vermittle. Jüngste Äußerungen von EZB-Vorstandsmitglied Isabel Schnabel hätten den Eindruck verstärkt, dass eine Zinssenkung in naher Zukunft höchst unwahrscheinlich sei. Sie scheine mit den aktuellen Markterwartungen, die für die nächsten zwölf Monate keine Veränderung und sogar eine geringe Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen vorhersagten, recht zufrieden zu sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
