Der japanische Autobauer Nissan hat die Produktion der dritten Leaf-Generation gestartet. Für das Modell hatte das Unternehmen über 500 Millionen Euro in das britische Werk Sunderland investiert. Mit der dritten Generation seines Elektro-Pioniers hat Nissan einen Konzeptwechsel vollzogen - weg vom Kompaktwagen-Sonderling hin zu einer Art Elektro-Crossover mit Großserien-Technik, in diesem Fall auf Basis der Konzern-Plattform CMF-EV. Wie sich der ...

