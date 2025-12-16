Die staatliche Marktregulierungsbehörde Chinas hat einen Entwurf für Leitlinien zur Einhaltung von Preisvorschriften in der Automobilindustrie veröffentlicht und holt nun Stellungnahmen der Unternehmen dazu ein. Ziel ist es, den ruinösen Preiswettbewerb in der Branche einzudämmen, der schon einige kleinere Hersteller vom Markt gedrängt hat. Schon im Juni hatte sich die chinesische Regierung in eine von BYD ausgelöste Rabattschlacht bei Elektroautos ...

