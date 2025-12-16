© Foto: Marcus Brandt/dpa

Das von AstraZeneca und Daiichi Sankyo entwickelte Krebsmedikament Enhertu darf in den USA erstmals als Erstlinientherapie gegen HER2-Brustkrebs eingesetzt werden. AstraZeneca und Daiichi Sankyo haben in den USA die Genehmigung erhalten, die Zulassung ihres gemeinsam entwickelten Medikaments Enhertu in Kombination mit einem weiteren Arzneimittel als Erstlinientherapie für eine bestimmte Form von Brustkrebs auszuweiten. Die Unternehmen gaben am späten Montag bekannt, dass dieser Schritt eine Zahlung von 150 Millionen US-Dollar von AstraZeneca an Daiichi Sankyo im Rahmen einer 2019 geschlossenen Kooperationsvereinbarung auslösen wird. Die Zulassung von Enhertu in Kombination mit Perjeta von …