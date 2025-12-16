Chart des Tages: BITCOIN

Bitcoin aktuell unter Druck: Verzögerung bei US-Krypto-Regulierung belastet den Markt

Bitcoin aktuell steht erneut unter Verkaufsdruck: In der vergangenen Woche verlor die größte Kryptowährung mehr als 7 % und näherte sich damit wieder der unteren Verkaufszone von Ende November. Der Kursrückgang fällt zeitlich mit einer bedeutenden politischen Entwicklung zusammen, die für viele Marktteilnehmer negative Krypto News darstellt.

?Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker Bitcoin

Der Bankenausschuss des US-Senats hat die Arbeit an dem lange erwarteten Gesetzentwurf zur Regulierung des Kryptomarktes verschoben.

