Die Strategy Holding steht an der Börse unter Druck - dennoch kauft das Management aktuell massiv den Dip beim Bitcoin. Eine geniale Strategie? Oder der letzte Sargnagel für das Unternehmen? Der nächste massive Kauf Auch wenn die Unkenrufe rund um die Strategy Holding sehr laut sind, setzt das Unternehmen scheinbar unbeirrt sein Bitcoin-Kaufprogramm fort. Am Montag verkündete Chairman Michael Saylor stolz auf X die Akquisition von 10.645 BTC im Gesamtwert ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.