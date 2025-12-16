Die Strategy Holding steht an der Börse unter Druck - dennoch kauft das Management aktuell massiv den Dip beim Bitcoin. Eine geniale Strategie? Oder der letzte Sargnagel für das Unternehmen? Der nächste massive Kauf Auch wenn die Unkenrufe rund um die Strategy Holding sehr laut sind, setzt das Unternehmen scheinbar unbeirrt sein Bitcoin-Kaufprogramm fort. Am Montag verkündete Chairman Michael Saylor stolz auf X die Akquisition von 10.645 BTC im Gesamtwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
