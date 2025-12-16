Die TUI-Aktie hat derzeit mächtig Aufwind. In den letzten vier Wochen legte der Kurs des Reiseriesen um +20% zu. Die Aktie greift aktuell nach ihrem 2-Jahreshoch bei 9,30 €. Wird sie den Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch schaffen und können sich Anleger noch Hoffnung auf weitere Kurssteigerungen machen? Optimistische Banken Die Chancen für ein neues 2-Jahreshoch der TUI-Aktie stehen gut, zumindest nach Einschätzung einiger Banken. Sowohl die Deutsche ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.