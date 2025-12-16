Die Ford-Aktie hat sich 2025 erstaunlich gut entwickelt. Seit Jahresbeginn ist das Papier des US-Autoherstellers mit +40% im Plus. Kann diese Nachricht den Autotitel sogar auf ein neues 3-Jahreshoch heben und ist die Ford-Aktie ein Favorit in der Autobranche? Gewaltige Abschreibungen Ford macht eine Vollbremsung. Anders kann man die strategische Neuausrichtung des US-Traditionsautobauers weg von Elektroautos hin zu Verbrennern und Hybridmodellen ...

