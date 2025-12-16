Google testet derzeit ein neues Feature für seine Telefon-App, das Anrufe für Nutzer:innen als "dringend" markieren soll. Ziel ist es, dass wichtige Anrufe nicht mehr übersehen werden. Das öffnet aber auch Missbrauch Tür und Tor. Google beginnt mit dem Beta-Test von "Urgent Expressive Calling" für die hauseigene Telefon-App. Die neue Funktion sorgt dafür, dass besonders dringende Anrufe visuell und akustisch stärker hervorgehoben werden als normale ...

