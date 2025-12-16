Die KPM Pensions & Benefits GmbH und die ERGO Group haben eine strategische Zusammenarbeit gestartet. Die ERGO ist neuer Rückdeckungspartner des Kölner bAV-Spezialisten. Künftig nutzt KPM die bAV-Tarife der ERGO als Rückdeckung für sein Versorgungskonzept smart|pension. Die KPM Pensions & Benefits GmbH und die ERGO Group AG haben eine strategische Kooperation geschlossen, um vor allem mittelständischen Firmen den Zugang zu Vorsorgelösungen zu erleichtern. Mit der ERGO als neuem Rückdeckungspartner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
